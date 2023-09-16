Глава Минцифры России Максут Шадаев, комментируя ТАСС ситуацию с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в стране, заявил, что с ним все будет хорошо.

"Уверен, что все будет хорошо", - поделился министр.

Ранее мессенджер в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.