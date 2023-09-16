Ученые выяснили, что чувствуют люди после остановки сердца

Научное исследование, опубликованное в журнале Resuscitation, раскрыло информацию о том, какие эмоции и чувства переживают люди, которые сталкиваются с остановкой сердца и процедурой реанимации. В рамках исследования были опрошены люди, которые пережили такой опыт и побывали в реанимационном отделении.

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Некоторые из опрошенных людей описали свои переживания как погружение в глубокий сон, в то время как другие продолжали ощущать боль. Большинство людей, находящихся на грани смерти, сообщили о чувстве умиротворения и тепла, однако некоторые испытывали очень сильные эмоции.