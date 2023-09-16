$96.63+0.47103.04-0.19

Ученые выяснили, что чувствуют люди после остановки сердца

Научное исследование, опубликованное в журнале Resuscitation, раскрыло информацию о том, какие эмоции и чувства переживают люди, которые сталкиваются с остановкой сердца и процедурой реанимации. В рамках исследования были опрошены люди, которые пережили такой опыт и побывали в реанимационном отделении.

Ученые выяснили, что чувствуют люди после остановки сердца
© Poslednie-novosti.com

Некоторые из опрошенных людей описали свои переживания как погружение в глубокий сон, в то время как другие продолжали ощущать боль. Большинство людей, находящихся на грани смерти, сообщили о чувстве умиротворения и тепла, однако некоторые испытывали очень сильные эмоции.

Одним из ключевых выводов исследования является то, что люди, пережившие остановку сердца, могут сохранять определенные воспоминания о процедуре реанимации. Это может привести к эмоциональному стрессу и негативным последствиям для пациентов.