В Перу нашли гробницы 900 гг. до н.э.
В Перу археологи нашли 7 гробниц с человеческими останками, датируемых 900 годом до рождества Христова. «Экстраординарное археологическое открытие» было сделано исследователями Национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга, сообщает Andina.
«Ученые обнаружили семь гробниц с человеческими останками на равнине Паллавча-Пампа, археологическом объекте, расположенном в провинции Вилькас-Уаман, регион Аякучо», - отмечает агентство.
Руководитель группы археологов, профессор Эдисон Мендоса Мартинес заявил, что найденные останки соответствуют 900 г. до н.э.
«Благодаря последним раскопкам, которые мы провели в этом районе, выяснилось, что здесь также находится важное поселение эпохи Уари, мы обнаружили сложную архитектуру, очень похожую на археологический памятник Кончопата», - заявил исследователь.
По его словам, были обнаружены три кургана, окруженные террасами и поддерживаемые большими каменными стенами. Также археологи нашли большое количество фрагментированной керамики.