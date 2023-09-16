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В Перу нашли гробницы 900 гг. до н.э.

В Перу археологи нашли 7 гробниц с человеческими останками, датируемых 900 годом до рождества Христова. «Экстраординарное археологическое открытие» было сделано исследователями Национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга, сообщает Andina.

В Перу нашли гробницы 900 гг. до н.э.
© Национальный университет Сан-Кристобаль-де-Уаманга

«Ученые обнаружили семь гробниц с человеческими останками на равнине Паллавча-Пампа, археологическом объекте, расположенном в провинции Вилькас-Уаман, регион Аякучо», - отмечает агентство.

Руководитель группы археологов, профессор Эдисон Мендоса Мартинес заявил, что найденные останки соответствуют 900 г. до н.э.

«Благодаря последним раскопкам, которые мы провели в этом районе, выяснилось, что здесь также находится важное поселение эпохи Уари, мы обнаружили сложную архитектуру, очень похожую на археологический памятник Кончопата», - заявил исследователь.

По его словам, были обнаружены три кургана, окруженные террасами и поддерживаемые большими каменными стенами. Также археологи нашли большое количество фрагментированной керамики.

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