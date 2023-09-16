Депутат Немкин: блокировка WhatsApp не создаст проблем

Немкин: Блокировка WhatsApp не создаст проблем
Закрытие или блокировка системы передачи сообщений WhatsApp никак не скажется на отечественном пользователе, граждане спокойно перейдут на аналогичные платформы. Так считает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Об этом он заявил 16 сентября в пресс-центре «Парламентской газеты».
Напомним, что ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой WhatsApp, заявив, что если в сервисе появится функция «каналы» и в них будет размещаться противоречащая российскому законодательству информация, то мессенджером пользоваться будет нельзя.
Немкин считает, что блокировка мессенджера WhatsApp в моменте может быть и создаст дискомфорт, но нужно учитывать, что эта среда гибкая, в России уже были прецеденты сбоев в работе таких приложений, а пользователи в моменте переориентировались и свои коммуникации перевели на новую площадку.
«Поэтому я не думаю, что это создаст существенные проблемы, если наступят блокировки. Пользователи быстро найдут и другие сервисы для деловых целей и личных коммуникаций», — сказал Немкин.
Кроме того, депутат заверил, что по сохранности данных никаких рисков нет. По словам Антона Немкина, клиентское приложение WhatsApp хранит на телефоне медиа и переписки.
«Технология блокировок единая, будет блокироваться протокол и коммуникация с сервером. Я думаю, платформа осознает все риски. Существует действующее законодательство, где прописаны нормы и ограничения, какая информация легитимна, а какая нет. Мы действуем на упреждение, неважно, WhatsApp это или кто-то другой, кто будет размещать информацию экстремистской направленности, и не будет осуществлять модерацию каналов, этот инструмент должен быть заблокирован. Дело в соблюдении законов», — заключил Немкин.