В «Билайне» рассказали о самой длительной попытке мошенников дозвониться до жертвы

Самая долгая атака мошенников на абонента «Билайн» зафиксирована в августе, тогда мошенники пытались дозвониться до жертвы 1414 раз, рассказали в пресс-службе оператора.

Самая долга «атака» длилась около 9 минут, за это время до клиента пытались дозвониться 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными, передает РИА «Новости».

Отмечается, что все же количество жалоб с начала года сократилось на 26%, но мошенники переходят в мессенджеры и облачные сервисы. Сейчас в компании пытаются бороться с новым видом мошенничества.