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В Роскосмосе назвали причину крушения межпланетной станции «Луна-25»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной крушения российской межпланетной станции «Луна-25» стала поломка акселерометра. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Роскосмос» назвал причину крушения «Луны-25»
© РИА Новости

По его словам, в нужный момент прибор не передал необходимую информацию, из-за чего двигатель не удалось вовремя выключить.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина – акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас», – рассказал он.

При этом Борисов добавил, что в данный момент комиссия Роскосмоса рассматривает 16 возможных причин поломки акселерометра. Из них уже 11 были проверены. Выяснение причин аварии планируют завершить уже к концу сентября.

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Напомним, что 20 августа первая лунная станция в современной России «Луна-25» разбилась о поверхность луны.

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