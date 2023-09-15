«Роскосмос» назвал причину крушения «Луны-25»

В Роскосмосе назвали причину крушения межпланетной станции «Луна-25»
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной крушения российской межпланетной станции «Луна-25» стала поломка акселерометра. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в нужный момент прибор не передал необходимую информацию, из-за чего двигатель не удалось вовремя выключить.
«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина – акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас», – рассказал он.
При этом Борисов добавил, что в данный момент комиссия Роскосмоса рассматривает 16 возможных причин поломки акселерометра. Из них уже 11 были проверены. Выяснение причин аварии планируют завершить уже к концу сентября.
Напомним, что 20 августа первая лунная станция в современной России «Луна-25» разбилась о поверхность луны.