«Роскосмос» и NASA готовят допсоглашение о перекрестных полетах на МКС

«Перекрёстные полёты направлены на обеспечение безопасности экипажа и доказали свою состоятельность. Мы готовим дополнение номер два к соглашению, где планируем осуществлять перекрестные полеты миссий 2024–2025 годов», — цитирует его ТАСС.