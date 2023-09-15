iPhone 15 оказались уязвимы перед некачественной зарядкой с USB-C

Владелица американского сервисного центра iPad Rehab Джесса Джонс предупредила об одном из важных нюансов пользования iPhone 15. Оказалось, что новые модели уязвимы перед некачественными или поддельными зарядными устройствами и кабелями с USB-C.

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Джонс рассказала, что такие зарядки не защитят iPhone от скачка напряжения — в них нет сертифицированных Apple технологий. По её словам, официальный «эпловский» кабель Lightning оснащён двумя чипами: один необходим для подтверждения подлинности аксессуара, другой выполняет функцию предохранителя. И если произойдёт скачок напряжения, сломается только зарядка, а телефон останется цел.