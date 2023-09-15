В солнечной короне обнаружили колебания петель плазмы

Международная команда астрофизиков из Великобритании, Германии и Бельгии обнаружила ранее неизвестное явление в солнечной короне, которая может объяснять, почему верхние слои атмосферы Солнца горячее поверхности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Солнечная корона — это самая внешняя часть атмосферы, большая часть которой составляет плазма. Предыдущие исследования показали, что она в тысячи раз горячее, чем внутренняя часть. Чтобы изучить вероятный механизм нагрева, ученые проанализировали данные, собранные орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Solar Orbiter и Обсерваторией солнечной динамики НАСА.

Известно, что в плазма в короне образует плотные структуры — петли, которые возникают в нижних областях фотосферы. Оба аппарата зафиксировали, что изломы петель вибрируют подобно гитарным струнам. При этом колебания не затухают, что указывает на существование неизвестного источника энергии.