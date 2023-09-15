Гейтс заявил, что не понимает одержимости Маска Марсом

«Я позволил ему рассказать о своих мыслях по поводу Марса, и они оказались довольно дикими. У него безумная идея, что, возможно, на Земле случится ядерная война, а на Марсе будут люди, и они прилетят обратно и как бы будут жив», — приводятся в книге слова Гейтса.