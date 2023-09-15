Гейтс заявил, что не понимает одержимости Маска Марсом
Миллиардер Билл Гейтс не понимает одержимости главы Tesla и SpaceX Илона Маска колонизацией Марса. Об этом говорится в биографии американского предпринимателя авторства Уолтера Айзексона, передает РЕН ТВ.
Там указывается, что в молодости Маск считал Гейтса своим кумиром, но, повзрослев и начав свой бизнес, он разочаровался в миллиардере. В основном этому способствовала продажа им акций Tesla.
В одну из встреч в 2022 году Маск и Гейтс обсуждали тему взглядов на будущее, однако миллиардер не понимал увлечение предпринимателя Марсом и не верил в остановку изменения климата с помощью перехода на солнечную энергию.
«Я позволил ему рассказать о своих мыслях по поводу Марса, и они оказались довольно дикими. У него безумная идея, что, возможно, на Земле случится ядерная война, а на Марсе будут люди, и они прилетят обратно и как бы будут жив», — приводятся в книге слова Гейтса.
Тогда же миллиардер указал Маску, что существует масса других мировых проблем, посоветовав жертвовать миллиарды на благотворительность. Однако предприниматель назвал это чепухой, заявив, что деньги нужно тратить на Tesla.