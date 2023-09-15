НАСА опубликовало отчет об исследовании неопознанных аномальных явлений

Американское аэрокосмическое агентство (НАСА) подготовило отчет об исследовании неопознанных аномальных явлений. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном организацией.

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По просьбе НАСА независимая группа ученых, возглавляемая астрофизиком Дэвидом Сперджелом, разработала рекомендации по изучению неопознанных явлений.

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«НАСА впервые предприняло конкретные действия к тому, чтобы всерьез заняться неопознанными аномальными явлениями», — Билла Нельсона.

Специалисты рекомендовали НАСА использовать научные спутники для сбора информации об условиях в районах, где наблюдали неопознанные объекты. Кроме того, организации следует активнее привлекать к наблюдениям обычных людей, и, возможно, выпустить для этого специальное мобильное приложение.

Массовость поможет преодолеть дурную репутацию уфологии, отпугивающую некоторых очевидцев, — например, гражданских и военных пилотов, которые сталкивались с необъяснимыми феноменами и держат это в секрете. Для обработки полученной информации ученые предложили использовать алгоритмы машинного обучения.

Отдел НАСА, который займется изучением НЛО, возглавит Марк Макиненрни, в прошлом занимавший различные посты в Центре космических полетов Годдарда и отвечавший за сотрудничество с Пентагоном по вопросам неопознанных явлений.

26 июля в Вашингтоне прошли слушания надзорного подкомитета Конгресса США. Конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

По его словам, в мире уже 80 лет продолжается невидимая борьба между правительствами многих государств — как враждебных, так и дружественных. Каждая страна пытается первой добраться до мест, где побывали пришельцы или упали их аппараты, чтобы присвоить инопланетные технологии и получить военное преимущество.