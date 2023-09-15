Ветеринары назвали три главные причины вымирания коал

Ученые-ветеринары из Университета Квинсленда в Австралии изучили причины сокращения популяции коал. Они пришли к выводу, что эвкалиптовые медведи чаще всего становятся жертвами столкновений с автомобилями, нападений собак и заражения хламидиями. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

© Газета.Ru

По словам профессора Йорга Хеннинга, что с 2009 по 2014 год зарегистрировали 1431 случай убыли коал. Из них 52% всех были связаны с автотранспортом, 34% — с болезнями, связанными с хламидиозом, и 14% — с атаками псов.

Ученые подчеркнул, что речь идет только о зафиксированных инцидентах, а реальные цифры могут быть намного выше.

Исследователи предложили ряд мер, которые могли бы уменьши воздействие автомобилей и собак на сокращающуюся популяцию диких коал в Австралии. Одним из решений может стать большее количество дорожных знаков в местах, где живут сумчатые медведи. Сохранить жизни животных также помогут надземные и подземные переходы над автотрассами.

Также ученые планируют усилить работу с населением, напоминая им о необходимости привязывать своих собак или не выпускать их с огороженной территории.