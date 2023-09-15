Реки теплеют быстрее океанов

При помощи искусственного интеллекта ученые смогли восстановить и сравнить данные о температуре и качестве воды из почти 800 рек в США и Центральной Европе. Оказалось, что за последние 40 лет в 87% рек произошло потепление, а в 70% — снизился уровень кислорода. При этом реки нагревались быстрее океанов. Авторы спрогнозировали, что в течение следующих 70 лет в реках могут вымереть некоторые виды рыб, что ставит под угрозу водное разнообразие в целом. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

© Penn State

Водные экосистемы выполняют ряд важных функций. В них живет множество организмов, они снабжают людей водой, участвуют в формировании климатических условий и рельефа местности. Важную роль в водных средах играют температура воды и уровень растворенного кислорода. Они значительно влияют на качество воды и здоровье экосистем. Любые нарушения этих факторов могут привести к серьезным последствиям для людей, флоры и фауны. Долгое время ученые считали, что потепление климата вызывает повышение температуры и потерю кислорода (деоксигенацию) только в океанах. Однако новое исследование подтверждает, что это происходит также в полноводных и мелководных реках.

Видео дня

Команда ученых впервые провела исследование, в котором всесторонне проанализировала изменения температуры и скорости деоксигенации в реках.

«Они плохо изучены, потому что их трудно определить количественно из-за отсутствия согласованных данных по разным рекам и из-за множества переменных, которые могут изменять уровни кислорода в каждом водоразделе», — говорят авторы.

Поэтому ученые разработали новые подходы к глубокому обучению искусственного интеллекта. Они применили компьютерную модель для 580 рек в США и 216 рек в Центральной Европе. Она анализировала широкий спектр данных, начиная с годовой нормы осадков, типа почв и поступающего солнечного света.

Команда обнаружила, что реки нагреваются и деоксигенируют даже быстрее, чем океаны. Модель показала, что за последние 40 лет 87% рек стали теплее, а в 70% сократилось количество кислорода. Эти процессы также приводят к выделению токсичных металлов и выбросу парниковых газов, что вносит вклад в глобальное потепление. При этом городские реки теплели быстрее, чем сельские. В случае с деоксигенацией ситуация обратная. Благодаря разработанной модели команда исследователей также выяснила, что во всех изученных реках потеря кислорода происходила в 1,6–2,5 раза быстрее по сравнению с известными историческими показателями. По модели авторы предсказали, что в течение следующих 70 лет некоторые виды рыб могут полностью вымереть из-за низкого уровня кислорода на протяжении длительного периода. Это поставит под угрозу видовое разнообразие рек.