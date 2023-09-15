Флагманский 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900KF засветился в Geekbench

В мире компьютерных технологий наступает новая эра: Intel работает над новым флагманским процессором с 24 ядрами — Intel Core i9-14900KF.

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Новинка не имеет встроенной графики, но это не станет проблемой для пользователей, которые чаще всего и так используют дискретные видеокарты.

Процессор оснащён 8 P-ядрами и 16 E-ядрами, а его максимальная тактовая частота достигает 6 ГГц при использовании технологии Thermal Velocity Boost.

Тестирование процессора проводилось на материнской плате ASRock Z790 Taichi, что подтвердило его полную совместимость с новым поколением настольных процессоров Intel.

Результаты тестов в Geekbench, проведённых инсайдером под ником OneRaichu, показали, что новый «камень» превосходит своего предшественника i9-13900K примерно на 5-6% в многопоточных тестах и минимум на 12% в однопоточных.

Однако стоит помнить, что точные параметры тестирования неизвестны, поэтому эти данные могут быть не окончательными.