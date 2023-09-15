Сотрудник компании по производству беспилотников задержан в Москве

В Москве задержан бывший сетевой инженер производящего беспилотники АО «Кронштадт» по подозрению в публикации коммерческой тайны компании.

В компании подтвердили, что бывший сетевой инженер АО «Кронштадт» распространял сведения конфиденциального характера через сайт Github, куда он выкладывал записи, составляющие коммерческую тайну, а также персональные и технические учетные данные и пароли к ним, пишут «Известия».

Служба безопасности предотвратила утечку данных, составлявших коммерческую тайну. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».