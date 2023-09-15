Показана ошибочность теории о протопланетных дисках

Ученые Института астрономии Общества Макса Планка показали, что теория, согласно которой формирующиеся планеты оставляют бреши в протопланетных дисках, очищая окрестное пространство от обломков и пыли, скорее всего, ошибочна. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Астрономы провели моделирование протопланетных дисков, состоящих из N-тел, в которых от трех до семи планет взаимодействуют с газом, пылью и «галькой» внутри диска в течение 100 миллионов лет. Это позволило изучить не только то, как планеты аккумулируют материю и растут, но также то, как их орбиты мигрируют благодаря гравитационным взаимодействиям.

Оказалось, что орбиты пяти-семи протопланет внутри молодого диска быстро, в течение 40 тысяч лет, становятся нестабильными. При этом у них уходит гораздо больше времени, чтобы образовать брешь. Это означает, что у протопланетных дисков с пятью или более разрывами, эти разрывы не связаны с тем, что планеты очищают орбиту от обломков, а являются результатом орбитальных резонансов. Похожая картина возникала и в Солнечной системе, когда Юпитер препятствовал образованию планет внутри пояса астероидов.