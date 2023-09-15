В Госдуме предложили решение, чтобы избежать блокировки WhatsApp

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил запрос в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможность работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо его блокировки. Об этом сообщили в пресс-службы фракции. Депутат предложил свой вариант выхода из ситуации.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 года) может быть заблокирован на территории РФ, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

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"Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе - блокировку", - говорилось в сообщении ведомства.

Даванков в обращении просит рассмотреть возможность поиска компромиссных вариантов работы русскоязычных каналов в мессенджере вместо его блокировки. Он назвал ряд негативных последствий в случае ограничения доступа к WhatsApp. Депутат подчеркнул, что он остается у граждан России самым популярным мессенджером.

"70% граждан России пользуются WhatsApp по состоянию на март 2023 года", - заявил Даванков, не уточнив, о каких именно опросах идет речь.



"По экспертным оценкам, аудитория WhatsApp в России составляет более 73 миллионов человек, - продолжил он. - Особенно популярен данный мессенджер у представителей старшего поколения, которым будет тяжело перейти на отечественные аналоги или другие мессенджеры".

Даванков отметил, что подавляющее большинство пользователей, очевидно, не будет использовать его для получения незаконной информации. "Более того, многие представители малого и среднего бизнеса, особенно микробизнеса, используют WhatsApp в качестве бесплатного и удобного средства для коммуникации с клиентами", - напомнил парламентарий, добавив, что речь идет о потере клиентов и росте издержек на маркетинг. А значит - и о росте цен.

Он также привел позицию вице-президента Meta Ника Клегга, который в марте 2022 года публично заявил, что Meta выступает о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России.

"Учитывая положительный опыт взаимодействия Роскомнадзора и мессенджера Telegram, на площадке которого представлены различные русскоязычные каналы, считаю необходимым рассмотреть возможность поиска компромисса с руководством Meta о порядке работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp", - заявил вице-спикер.

Он предложил такой вариант: разработать порядок ограничения доступа к конкретным каналам, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру.

"Считаю необходимым рассматривать возможность ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp только в случае несоблюдения компанией Meta каких-либо возможных компромиссных решений", - резюмировал депутат.