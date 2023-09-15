Google выплатит $93 млн за незаконный сбор информации

Американская корпорация Google выплатит 93 миллиона долларов в рамках мирового соглашения по иску, поданному против нее генеральным прокурором штата Калифорния Робом Бонтом, который обвинил компанию в том, что она отслеживала местоположение пользователей без их ведома и согласия. Об этом сообщает The Guardian.

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Расследование показало, что компания отслеживала перемещения своих пользователей даже после того, как они отказались от этой функции. Согласно заявлениям генерального прокурора штата Калифорния, Google использовал информацию о местоположении пользователей «для собственной коммерческой выгоды». В рамках урегулирования спора корпорация должна выплатить 93 миллиона долларов.

Компания не признала своей вины, но согласилась на ряд изменений в повышение прозрачности отслеживания данных пользователей. В частности, Google будет уведомлять пользователей, что будет использовать информацию об их местоположении.