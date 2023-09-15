Представлен смартфон Motorola Edge 40 Neo с возможностями флагмана

В апреле этого года компания Motorola анонсировала смартфон Edge 40 Pro, месяц спустя – Edge 40, теперь появилась ещё одна модель из данной серии Edge 40 Neo. Новинка представляет собой устройство среднего класса, которое работает на базе Dimensity 7030 и обладает 12 ГБ ОЗУ.

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Экран

Motorola Edge 40 Neo оснащён 6,55-дюймовым изогнутым 10-битным POLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400×1080 пикселей), частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 360 Гц. Он имеет покрытие DCI-P3 и максимальную яркость 1300 нит. Экран также поддерживает HDR10+. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.

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Аппаратная основа

Смартфон работает на базе SoC MediaTek Dimensity 7030. Кроме того, он оснащён до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Благодаря поддержке быстрой зарядки на 68 Вт, от 0 до 50% смартфон зарядиться всего за 15 минут. В качестве ОС используется Android 13 с поддержкой Moto Connect и Ready For. Для зарядки используется разъём USB Type-C.

Камеры

Основная камера включает в себя два датчика:

главный модуль Ultra Pixel на 50 Мп, который обещает улучшенные возможности автоматического ночного видения;

сверхширокоугольный объектив на 13 Мп.

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Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Прочее

Motorola также заявляет, что Edge 40 Neo будет поставляться в упаковке, полностью свободной от пластика. Кроме того, смартфон поставляется в чехле, изготовленном на 100% из растительного сырья. Гаджет получил степень водонепроницаемости IP68.

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