Старые модели iPhone получат портретный режим, как в iPhone 15

Стало известно, что старые модели айфонов получат такой же портретный режим, как и представленные 12 сентября iPhone 15 и 15 Pro.

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Как отмечается, улучшения коснулись возможностей камеры по части регулировки глубины фокуса в приложении «Фото после съёмки». После обновлений iOS 17, которые станут доступны всем пользователям с 18 сентября, нововведения появятся в iPhone 15 и 15 Pro. Причём отредактировать можно будет и старые фото, сделанные в режиме «Портрет».