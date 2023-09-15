Началось серийное производство ноутбуков Laptop 13 на базе AMD Ryzen 7040

Компания Framework, производитель модульных ноутбуков, расширила свое присутствие на Тайване, а также рассказала о начале серийного производства ноутбука Framework Laptop 13 на базе процессоров AMD Ryzen 7040.

Кроме того, компания Framework начала массовое производство Framework Laptop 13 (с AMD Ryzen 7040) после устранения некоторых проблем с электрикой и задержек с прошивкой. Компания удвоила производственные мощности и расширила логистический склад, чтобы удовлетворить растущий спрос. Несмотря на то, что еще предстоит устранить некоторые недостатки, Framework уверена в общей производительности ноутбука и ожидает положительных отзывов от покупателей и рецензентов.