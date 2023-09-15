Корпус iPhone 15 Pro только частично сделан из титана

Во время презентации новых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max Apple заявила, что корпус новых гаджетов более прочный, по сравнению с предыдущими моделями, и изготовлен из титана 5-го класса, который также применяется в марсианском ровере NASA. Но, как оказалось, это не совсем так.

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Выяснилось, что из титана выполнена только внешняя рамка iPhone 15 Pro. А внутренняя часть смартфона изготовлена из 100%-го переработанного алюминия. Для того чтобы соединить оба материала, производитель применил технологию твердотельной диффузии. Данная методика была впервые использована в области мобильных устройств.

Как сообщается, специалисты провели термомеханический процесс, который позволил создать прочное соединение между титаном и алюминием. При этом благодаря многоступенчатому процессу обработки уникальная текстура титана сохранилась. Также Apple использовала PVD-покрытие, включающее напыление молекул титана с повышенной износостойкостью, для обеспечения дополнительной защиты при покраске металла.