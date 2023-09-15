«Джеймс Уэбб» заснял красочные струи «звездного ветра» молодого солнца

Космический телескоп «Джейс Уэбб» заснял красочный выброс вещества из полюсов молодой звезды HH 211, расположенной примерно в 1 тыс. световых лет от Земли и похожей по характеристикам на наше Солнце. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

© NASA/ESA/CSA

На снимке видны разноцветные струи так называемого «звездного ветра», извергающиеся из новорожденного светила.

Эти выбросы, также известные как объекты Хербинга-Аро, представляют собой светящиеся области, свойственные молодым звездам. Они образуются, когда поток звездного вещества сталкивается с близлежащим газом и пылью.

Астрономы измерили скорость внутренних структур потоков материи и оценили их в диапазоне от 80 до 100 километров в секунду.

«Джеймс Уэбб» смог получить изображения феномена с беспрецедентной детализацией благодаря инфракрасному свечению молекул водорода, а также окисям углерода и кремния.