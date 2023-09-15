В России впервые объединили смартфон и умные часы одним номером

В стране внедряют технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет через умные часы, даже если телефон не рядом или разрядился. Технология позволяет присоединить наручный гаджет к основному номеру на смартфоне и использовать оба устройства в рамках единого тарифа и счета.

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Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой. Россияне могут использовать гаджеты автономно друг от друга с сохранением всех важных функций.

Как пояснил директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов, использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера, довольно неудобно:

- Это усложняет ежедневные коммуникации. Важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве. Это возможно, если связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился, - рассказал он.

К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. На первом этапе проекта услуга доступна в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, и постепенно начнет появляться в других регионах страны.