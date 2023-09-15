В Перу рассказали о происхождении показанных в Мексике «тел пришельцев»

«Тела пришельцев», которых представили в мексиканском конгрессе, на самом деле сделаны из костных останков доиспанского периода, незаконно вывезенных из Перу. Об этом заявила министр культуры Перу Лесли Уртеага, пишет РИА Новости.

13 сентября в мексиканском парламенте журналист - уфолог Хайме Мауссан представил две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Мауссан под присягой поклялся в их подлинности и рассказал, что специалисты нашли инопланетных существ в городе Наска в Перу. Их удалось откопать в слое окаменевших водорослей. Он также подчеркнул, сославшись на результат радиоуглеродного анализа останков, что им около тысячи лет.

В свою очередь министр культуры Перу Лесли Уртеага отметила, что останки вывезли из страны несколько лет назад и их инопланетное происхождение не подтверждено.

«Эта тема обсуждается в министерстве уже много лет, мы гораздо раньше узнали об этом предполагаемом открытии. Могу сказать, что в тот момент министерство культуры возбудило уголовное дело против лиц, которые имели отношения к этим господам», – рассказала она.

Глава министерства особо акцентировала, что речь идет о незаконном вывозе доиспанских находок, и пообещала запросить информацию о расследовании этого дела.

Говоря об инопланетных признаках мумий и анализе ДНК, представленных на слушаниях в мексиканском конгрессе, министр культуры подчеркнула, что никакая научная организация Перу не делала таких заявлений.