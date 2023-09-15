Россияне рассказали, как часто меняют смартфон

Около трети россиян меняют смартфон раз в 2-2,5 года, следует из результатов опроса сервиса CDEK recommerce. 32% граждан приобретают новые телефоны раз в 3-5 лет. 17% обновляют гаджет каждые 1-1,5 года.

Реже, чем в пять лет смартфон обновляют 5% респондентов. Только 4% россиян меняют гаджет раз в год, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса.