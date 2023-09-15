«Высококачественные зарядные устройства, по сути, представляют собой маленькие электронные устройства с крошечными платами и чипами внутри. Например, в официальном кабеле Lightning от Apple есть два чипа: один подтверждает, что аксессуар сделан в соответствии с требованиями вендора, а другой действует как предохранитель. Благодаря нему в случае перепада напряжения будет сломано только зарядное устройство, а не сам смартфон», – сказала она.