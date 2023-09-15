«Яндекс Браузер» научился создавать субтитры для русскоязычных видео

"Яндекс Браузер" научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью встроенной нейросети. Новая функция работает на любых сайтах: от видеохостингов и социальных сетей до страниц телеканалов и загруженных в облачные хранилища роликов - достаточно нажать всего одну кнопку, и "Браузер" начнет показывать субтитры", - рассказали в "Яндексе".