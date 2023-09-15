Геологи выяснили причину крупных изменений климата 8000 лет назад

Британские ученые из Университета Лидса выяснили, что таяние ледникового покрова около 8 тыс. лет назад запустило крупные изменения климата. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Advances (QSA).

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Более 8 тыс. лет назад Северная Атлантика и Северная Европа испытали значительное похолодание из-за изменений в основной системе океанских течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, или AMOЦ.

Специалисты полагали, что нарушения в АМОЦ возникли из-за огромного притока пресной воды в атлантические моря, но не могли точно установить, откуда мог взяться такой объем жидкости. Предполагалось, что вода могла прийти из гигантского озера Агассис-Оджибве размером с Черное море, располагавшегося на территории современной Канады.

Геологи проанализировали образцы отложения в устьях реки Итан в Шотландии, чтобы оценить подъем уровня моря в указанный исторический период. Они пришли к выводу, что количество воды в Агассис-Оджибве не могло вызвать климатических изменений такого масштаба. По словам ученых, соленые моря Северной Атлантики разбавило таяние ледяной седловины Гудзонова залива, покрывавшей большую часть восточной Канады и северо-востока США.

Вливание талых вод привело к тому, что температура в Европе упала на 1,5-5 °С, причем похолодание продолжалось около 200 лет.

Авторы исследования считают, что в наши дни подобный сценарий может повториться из-за таяния ледниковых щитов Гренландии.