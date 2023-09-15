Hisense представила сразу два гигантских телевизора

Накануне Hisense анонсировала две новые модели телевизоров из серии E8K — с диагональю 65 и 75 дюймов.

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Эти новинки порадуют любителей высококачественного изображения благодаря своим характеристикам: 4K разрешение, частота обновления 144 Гц и яркость в 1800 нит.

Ранее, в марте 2023 года, Hisense уже представляла телевизоры этой серии, но с диагональю 85 и 100 дюймов. Новые 65 и 75 дюймовые модели оснащены технологией 1056 зон Mini LED подсветки, что обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения.

Что касается аудиосистемы, то в новых моделях используется 2.1.2 канальная акустическая система мощностью 77 Вт. Внутри телевизоров работает четырёхъядерный процессор MediaTek MT9653, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя.