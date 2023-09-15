Huawei представила умные часы Watch GT4 в двух размерах

На недавнем мероприятии в Барселоне китайская компания Huawei раскрыла детали о своих новых умных часах Watch GT4.

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Эта модель будет доступна в двух вариантах: один с 46-миллиметровым восьмиугольным дизайном и другой, более компактный, с 41-миллиметровым корпусом.

Часы оборудованы тремя новшествами, которые выделяют их на фоне предыдущих моделей и конкурентов. Одна из технологий — функция для выявления аритмии.

Кроме того, в устройстве реализована улучшенная система контроля менструального цикла и функция мониторинга дыхания во время сна. Последняя возможность работает в связке с TruSleep 3.0 и предоставляет пользователю рекомендации по улучшению качества сна.