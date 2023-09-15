Астрономы заявили об угрозе столкновений спутников на орбите Земли

Активное освоение человечеством околоземного пространства может привести к тому, что на основных орбитах Земли закончится место для спутников. Это приведет к увеличению количества космического мусора и способно вызвать массовые столкновения, предупредили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

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Согласно недавнему отчету ЕКА, только за прошлый год на орбиту отправили более 2,4 тысячи космических аппаратов, что больше, чем когда-либо. Однако спутникам приходится совершать все больше маневров, чтобы уклониться от других орбитальных устройств и космического мусора.

Хотя пространство над Землей огромно, большая часть деятельности сосредоточена вокруг полезных траекторий и высот на низкой околоземной орбите. Сохранение их безопасного использования жизненно важно для защиты космонавтов и космических кораблей.

«В долгосрочной перспективе рост космической активности может привести к «синдрому Кесслера» — ситуации, при которой плотность объектов на орбите настолько высока, что столкновения между объектами и обломками создают каскадный эффект. Из-за него каждое столкновение порождает обломки, которые затем увеличивают вероятность дальнейших аварий. В этот момент некоторые низкие околоземные орбиты станут совершенно негостеприимными», — предупреждают авторы доклада.

В ЕКА признали, что ситуация с регулированием в области космического мусора и отработанных аппаратов постепенно улучшается, но не так быстро, как это этого требуют обстоятельства. Почти 100% новых спутников уходят с орбиты по завершению срока службы в соответствии с международными рекомендациями. Однако угрозу представляют старые аппараты, запущенные десятилетия назад.