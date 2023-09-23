Режим разработчика от Apple

Все мы привыкли пользоваться удобными смартфонами с кучей разных приложений, которые просто скачиваются из магазина. Но мало кто задумывается о том, что пока одна часть пользователей наслаждается программным обеспечением, другая – занимается его настройкой, чтобы все работало корректно и плавно. Эта часть пользователей зовется разработчиками и для них в операционной системе Apple iOS есть режим, который так и называется – режим разработчика.

Режим разработчика можно включить непосредственно на вашем смартфоне, но есть более грамотный способ. Для начала мы рекомендуем вам зайти на сайт Apple в раздел бета-версий операционных систем и утилит и присоединиться к этой программе. Этот раздел полностью на русском языке, так что сложностей не возникнет. Промотайте до конца страницы и нажмите кнопку «Присоединиться к программе бета-тестирований». Само собой, до нажатия кнопки вам нужно залогиниться на сайт под своей почтой, к которой привязан ваш Apple id. Сразу после этого вам станет доступен раздел с бета-версиями операционных систем для всех устройств и утилит. Чтобы установить бета-версию операционной системы на MacBook или iPhone, зайдите в раздел обновления программного обеспечения, там вы увидите, что появилась вторая строчка с названиями бета-версий. Для установки беток делать ничего дополнительно не требуется – просто устанавливаете, как самую обычную версию, устройство все сделает само.

Apple.com

Стоит отметить, что пользоваться бета-версиями iOS, MacOS, iPadOS и WatchOS – опасно, поэтому их лучше не ставить на основные устройства, пока вы лично все не проверите. Более того, сначала нужно сделать полный бэкап в облако или на внешних жесткий диск. В чем опасность? В том, что бета-система может и имеет полное право заглючить на ровном месте, после чего вам придется восстанавливать устройство, а из-за этого, вы потеряете все данные. И если с MacOS это поправимо, то на iPhone могут быть установлены банковские приложения, которых в AppStore более не скачать из-за санкций, и у вас начнутся сложности. И если начались такие проблемы – бэкап не поможет, даже полноценный, сделанный на внешний накопитель, так как система Apple делает лишь образ, а все приложения она захочет перекачать из официального магазина, в котором часть приложений и не найдет.

Apple.com

С обычными программами в бета-версиях таких проблем, конечно же, нет. Вы их просто скачиваете и устанавливаете по инструкции. Но все равно есть ложка дёгтя – если такая программа заглючит, а это случается, чтобы установить более раннюю версию, вам придется опять обнулять систему, и вы столкнётесь с вышеперечисленными проблемами. Поэтому рекомендуется сначала почитать форумы разработчиков, на которых всегда активно обсуждаются все подобные программы от Apple.

Apple.com

Если вам не хватает этих возможностей и планируется написание собственного софта – переходите в раздел Apple Developer Program и регистрируйтесь там. После этого вы сможете приступить к разработке собственного приложения и организации небольшого сообщества для его тестирования. С помощью программы TestFlight вы можете распространить свое приложение, минуя релиз в AppStore, на группу до 10 000 пользователей для оценки его стабильности и производительности. Также вы получаете доступ к аналитическим отчетам, которые помогут вам оценить перспективность вашей затеи.

Apple.com

Заключение