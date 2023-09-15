HP выпустила 17-дюймовый ноутбук с гибким дисплеем за 500 тыс. рублей

В мире ноутбуков с гибкими экранами появилась новая звезда — HP Spectre Fold.

© Ferra.ru

Этот 17-дюймовый монстр с OLED-дисплеем разрешением 2560 x 1920 пикселей стал настоящим прорывом в области портативных устройств. Самое поразительное в нём — дизайн.

Благодаря минималистичным рамкам и лёгкому магниевому корпусу, вес устройства составляет всего 1,3 кг.

Экран ноутбука произведён компанией LG и практически не имеет складок. Яркость дисплея достигает 500 нит, а камера с разрешением 5 Мп обеспечивает высокую степень безопасности благодаря функциям, таким как оповещения о приватности и автоматическое отключение при отходе пользователя.

Engadget

Однако наиболее интересной особенностью является система зарядки аксессуаров. Встроенные катушки зарядки позволяют заряжать клавиатуру и стилус прямо от батареи ноутбука. Это исключает необходимость в отдельной зарядке внешних устройств.

Но всё это великолепие имеет свою цену. Стоимость HP Spectre Fold составляет $5000 (около 500 000 тыс. рублей), что делает его недоступным для большинства потребителей.