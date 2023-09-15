Индия провела новый этап космической миссии по изучению Солнца

В ISRO рассказали, что индийские наземные станции на Маврикии, Бангалоре, на космодроме в Шрихарикоте и в Порт-Блэре отслеживали спутник во время этой операции, а передвижной терминал, в настоящее время размещенный на островах Фиджи для Aditya-L1, будет поддерживать операции в дальнейшем.