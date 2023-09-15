Индия провела новый этап космической миссии по изучению Солнца

Индийская организация космических исследований (ISRO) в своем аккаунте в соцсети X сообщила об успешном проведении четвертого этапа в рамках миссии индийской автоматической космической станции Aditya-L1 по исследованию Солнца.
«Четвертый околоземный выполнен успешно», — говорится в сообщении.
В ISRO рассказали, что индийские наземные станции на Маврикии, Бангалоре, на космодроме в Шрихарикоте и в Порт-Блэре отслеживали спутник во время этой операции, а передвижной терминал, в настоящее время размещенный на островах Фиджи для Aditya-L1, будет поддерживать операции в дальнейшем.
Достигнутая новая орбита составляет 256 км х 121973 км, подчеркнули в космической корпорации. Следующий маневр — достижение точки Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли, запланирован на 19 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что США и Индия намерены расширить оборонное партнерство в космосе.