Половая жизнь анчоусов и лизание камней: кому достался «Шнобель» в 2023 году

В США прошла 33-я церемония вручения Шнобелевской (Игнобелевской) премии. Ее присуждают каждый год за нестандартные научные исследования.
Так, в области медицины была отмечена группа ученых за то, что они пересчитали волоски в ноздрях у трупов. Специалисты хотели выяснить, одинаково ли число волосинок в правой и левой ноздре.
Палеонтолог Ян Залашевич был отмечен в области химии. Он смог объяснить, почему так много ученых любят облизывать камни. «Шнобелевку» в области филологических наук получили четыре специалиста, изучавшие ощущения людей, которые повторяют одно и то же слово« много» много раз подряд.
Исследование, авторы которого использовали мертвых пауков как механические орудия захвата, удостоилось награды в номинации механическая инженерия. В сфере общественного здравоохранения премия досталась изобретателю «стэнфордского туалета» – это устройство быстро анализирует поступающие в него жидкие и твердые вещества.
Японцы получили «Шнобелевку» в области диетологии. Они провели опыты с электрифицированными палочками для еды и соломинками для коктейлей и узнали, меняется ли в этом случае вкус еды. Работа, посвященная изучению скучающих студентов и преподавателей, получила награду в номинации педагогика.
В области физиологии были отмечены уличные эксперименты. Лауреаты подсчитывали, сколько случайных прохожих посмотрят вверх, если видят, что кто-то незнакомый уже туда смотрит. Исследование того, насколько на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусов, было награждено в области физики.
Шнобелевская премия проводится с 1999 года. Она вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с нобелевскими, а остальные учреждаются каждый год отдельно. Отмечаются достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их задуматься. Победители получают награды из рук нобелевских лауреатов.