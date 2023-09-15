Германия присоединилась к соглашению NASA об участии в исследовании Луны

Германия стала 29-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды» (Artemis Accords), подписав соглашение с NASA о своем участии в программе исследования Луны. Об этом сообщается на официальном сайте.

Глава NASA Билл Нельсон, выразил радость по поводу вступления Германии в «семью» «Соглашений Артемиды» и назвал страну одним из самых близких и способных международных партнеров агентства. Он подчеркнул, что подписание соглашения является проявлением лидерства Германии как в настоящем, так и в будущем.

NASA отметило, что Германия стала 29-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды».

Генеральный директор Немецкого аэрокосмического центра (DLR) Вальтер Пельцер также подчеркнул, что подписание соглашения будет способствовать совместным усилиям Германии и США в области космических исследований. Он добавил, что это также расширит возможности для промышленности и научных исследований в Германии.