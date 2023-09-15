В Центральном Китае нашли систему ирригации возрастом более 3,6 тыс. лет

Археологи в ходе раскопок обнаружили в провинции Хэнань (центральный регион КНР) систему ирригационных сооружений, которая была создана более 3,6 тыс. лет назад. Об этом сообщила газета Global Times.

По данным издания, находка была сделана в городе Чжэнчжоу (административный центр данной провинции). Как утверждают китайские специалисты, это крупнейшая сеть подвода воды раннего периода эпохи династии Шан (XVII-XI вв. до н. э.). Предполагается, что изучение исторического объекта прольет свет на еще не известные факты о той далекой эпохе.

Как уточнил директор Музея археологического памятника династии Шан (Чжэнчжоу) Ма Юйпэн, ирригационная система, которая представляет собой разветвленную систему водозаборных канав, находилась в центре крупного городского поселения. Ученые условно разделили территорию, где расположен древний объект, на три части, одна из которых - естественное русло реки, приспособленное для нужд орошения, две других - искусственные каналы шириной до 12 м и глубиной до 4 м.