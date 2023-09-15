В приложении Telegram появился криптокошелек TON Wallet

Команда разработчиков Telegram начала внедрять в мессенджер функцию криптокошелька TON Wallet, при помощи которого пользователи смогут свободно обмениваться цифровой валютой TON. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

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Глобальный запуск TON Wallet состоится в ноябре 2023 года. Однако уже сейчас некоторые пользователи могут найти новый раздел в настройках мессенджера. По словам Дурова, криптокошелек Telegram будет доступен везде, кроме территорий США и «некоторых других стран».

Дуров написал, что Telegram решил развивать собственный блокчейн-сервис после успеха платформы Fragment, запущенной прошлой осенью, на которой можно за TON покупать и продавать никнеймы в мессенджере. По словам Дурова, оборот Fragment за почти год составил $120 млн.