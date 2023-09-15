NASA собирается показать образцы грунта с потенциально опасного астероида Бенну

Американское астрономическое общество намерено представить образец грунта с астероида Бенну, сообщает «Газета.ру».

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Он будет доставлен на Землю в конце сентября текущего года. Первый образец, собранный в космосе, будет показан в космическом центре NASA в Хьюстоне 11 октября. Предварительные результаты миссии OSIRIS-REx будут представлены на пресс-конференции с участием руководства агентства и представителей миссии.

Зонд OSIRIS-REx отправился к астероиду Бенну в сентябре 2016 года, достигнув его орбиты в декабре 2018 года. Два года аппарат изучал небесное тело издалека и готовился к сбору грунта. Операция успешно состоялась в октябре 2020 года. Весной 2022 года начался процесс возвращения зонда на Землю.

Как ожидается, капсула с образцами грунта весом от 60 до 2100 граммов совершит посадку в США 24 сентября, а сам зонд продолжит свое космическое путешествие с новой миссией OSIRIS-APEX. Аппарат направится к астероиду Апофис, который считается потенциально опасным для Земли и пройдет близко к нашей планете 13 апреля 2029 года. Предполагается, что зонд приблизится к астероиду в начале апреля 2029 года и затем выйдет на его орбиту 21 апреля, где пробудет 18 месяцев.