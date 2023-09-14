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В соцсети X стало можно скрывать лайки

Илон Маск объявил о новой функции социальной сети X (ранее Twitter), позволяющей скрывать от других понравившиеся пользователю сообщения.

В соцсети X стало можно скрывать лайки
© globallookpress.com

"Теперь вы можете скрывать свои лайки", - написал Маск на своей странице в социальной сети.

Ранее каждый понравившийся пост отображался на странице пользователя во вкладке "Лайки".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что нынешняя стоимость соцсети оценивается на две трети ниже цены, по которой ее приобрел бизнесмен.