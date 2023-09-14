Названа доля рынка, которую займут складные смартфоны к 2027 году

Согласно прогнозу компании TrendForce, в ближайшие годы рынок складных смартфонов ожидает значительный рост, но недостаточный, чтобы занять заметную долю рынка. Ожидается, что в 2023 г. поставки складных телефонов достигнут 18,3 млн штук, что составит 1,6% рынка. К 2027 году этот показатель вырастет до 70 млн единиц, что составит 5% мирового рынка смартфонов.

© Ferra.ru

Ожидается, что этот рост будет обусловлен несколькими факторами, в том числе снижением производственных затрат и расширением доступности китайских производителей смартфонов. По мере снижения стоимости таких компонентов, как дисплеи и шарниры, ожидается, что розничные цены на складные телефоны упадут ниже 1000 долларов.

TrendForce считает, что в 2023 году компания Samsung будет лидером на рынке складных телефонов с прогнозируемым объемом продаж 12,5 млн устройств, что составит две трети рынка.