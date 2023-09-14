В США после заявлений о «мумиях» гуманоидов попросили поделиться их образцами
Американский астрофизик Дэвид Спергел после сообщений об обнаружении «мумий» гуманоидов предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом их образцами, если таковые имеются.
— Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так — если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, — заявил Спергел.
Другой представитель НАСА Дэниел Эванс отметил, что одной из основных целей они ставят себе смещение предположений и заговоров по теме НЛО «в сторону науки и здравомыслия». Осуществить задуманное, продолжил Эванс, возможно только «с помощью данных», передает РИА Новости.
Накануне журналист Хайме Мауссан представил перед латиноамериканскими политиками несколько археологических находок. Мужчина, находясь под присягой, заявил, что обнаружил останки инопланетян при раскопках в Перу в слое окаменевших водорослей.