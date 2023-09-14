В США после заявлений о «мумиях» гуманоидов попросили поделиться их образцами

— Мы не знаем природу образцов, которые были представлены. Если к этому причастно мексиканское правительство, я бы рекомендовал им, хотя это не в нашей компетенции здесь, я бы рекомендовал так — если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, — заявил Спергел.