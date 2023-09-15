Ученые обнаружили в Крыму «креветку-убийцу»

В Симферополе ученые обнаружили креветок в реке Салгир, принадлежащих виду Dikerogammarus villosus. Согласно информации, опубликованной в издании «КП в Крыму», этот хищный вид представляют серьезную угрозу для экосистемы.

© NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory

На первый взгляд эти существа выглядят миниатюрными и безобидными. Однако хищнические наклонности делают их опасными для окружающей среды, что и привело к их прозвищу среди биологов «креветки-убийцы».

Размеры этих креветок составляют всего три миллиметра, но при благоприятных условиях они могут достигать тридцати миллиметров. Они известны своим агрессивным поведением, часто убивают свою добычу и оставляя ее недоеденной.

Опасность заключается в том, что эти креветки вытесняют других обитателей водоемов, где они появляются. Ученые из Симферополя выразили серьезную тревогу по этому поводу.