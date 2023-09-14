Нетаньяху поможет Маску в борьбе с антисемитизмом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 сентября прилетит в Кремниевую долину (штат Калифорния, США), чтобы встретиться с миллиардером Илоном Маском и обсудить с ним проблему растущих антисемитских настроений в соцсети X (Twitter). Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

© Газета.Ru

WP пишет, что американские правозащитные организации обвиняют Маска в разжигании ненависти в соцсети посредством «амнистии» различных пользователей, которые ранее были заблокированы за антисемитские высказывания. Ярким примером такой «амнистии» является разблокировка последователя теории превосходства белой расы Ника Фуэнтеса, которого Twitter забанил еще в июле 2021 года.

По данным WP, Нетаньяху должен каким-то образом помочь Маску решить проблему с растущей критикой X за разжигание антисемитизма. Подробности будущей встречи не раскрываются.