Стало известно, когда российские космонавты выйдут в открытый космос

Российские космонавты совершат внекорабельную деятельность в октябре-ноябре, еще трижды - в 2024 году. Об этом сообщил заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.

"Предполагается октябрь-ноябрь", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда ожидается первый выход в открытый космос по российской программе для новой экспедиции.

По словам космонавта, изначально планировалось, что в 2023 году у него и его коллеги Николая Чуба будет две внекорабельных деятельности, еще две - в 2024 году, однако из-за смещения графика поставки оборудования планы изменились.