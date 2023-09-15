Android 15 позволит сторонним приложениям получать данные о заряде батареи

Сейчас подобный доступ предоставляется только системным приложениям и требует специального разрешения. Оно может быть предоставлено только вручную через инструмент разработчиков ADB. Необходимо отметить, что доступность данной функции может зависеть от конфигурации микросхемы зарядки аккумулятора на определенном устройстве. Даже если Android 15 предоставит эту возможность как общедоступное API, не все устройства смогут ее использовать, так как это зависит от наличия поддержки передачи данных о состоянии заряда в HAL здоровья Android, которые затем могут быть считаны операционной системой и приложениями.