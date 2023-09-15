Apple пообещала обновить прошивку iPhone 12 во Франции

"После принятия решения об отзыве iPhone 12 с французского рынка я несколько раз общался с представителями компании Apple. После переговоров и по просьбе Национального агентства по частотам Франции (Agence nationale des frequences, ANFR - прим. ТАСС) компания Apple заверила меня, что в ближайшие несколько дней будет выпущено обновление для iPhone 12, - сообщил он на своей странице в соцсети X (ранее Твиттер). - Агентство готовится оперативно протестировать это обновление, которое в конечном итоге должно позволить привести модель в соответствие с европейскими стандартами, применяемыми во Франции, и отменить отзыв с рынка".