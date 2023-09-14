AR-очки Microsoft для армии США вновь испытали

Усовершенствованные боевые AR-очки Microsoft, получившие название IVAS 1.2, успешно прошли испытания, проведенные солдатами. По словам представителя армии США , компания получила заказ на очередную партию таких очков для проведения важнейших боевых испытаний, запланированных на 2025 год.

Первый комплект из 20 опытных образцов очков IVAS 1.2 был поставлен в конце июля, а затем в конце августа был оценен двумя отрядами солдат. Целью этой оценки было повышение надежности, улучшение работы в условиях низкой освещенности и комфорта, устранение таких проблем, как тошнота и головокружение, характерных для предыдущих версий.