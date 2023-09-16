Глава Минцифры высказался о дальнейшей работе WhatsApp в России

Принадлежащий американской IT-корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) мессенджер WhatsApp пока продолжит работать в России. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Министр высказал уверенность, что с мессенджером «все будет хорошо» в стране.

В Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России, если в его каналах появится запрещенная информация.

Корпорация Meta объявила о запуске каналов в WhatsApp вечером 13 сентября 2023 года. Новая функция в ближайшие месяцы должна заработать в 150 странах, включая Россию.